- Nella zona di Albinia sommersa dall'acqua, nel comune di Orbetello (Grosseto), da oggi mancano all'appello tre persone. Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile le stanno cercando. Secondo fonti dei soccorritori, però, non possono ancora essere considerati dispersi perché potrebbero trovarsi in zone isolate non ancora raggiunte dai soccorsi e impossibilitate a mettersi in contatto con i parenti.