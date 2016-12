foto Twitter

- Il Comune di Massa ha chiesto alla Regione Toscana di intercedere presso il ministero dell'Ambiente affinché conceda una deroga al patto di stabilità per consentire gli interventi di messa in sicurezza sul territorio colpito dall'alluvione. "Abbiamo i soldi per intervenire ma non possiamo spenderli per il patto di stabilità", ha spiegato l'assessore comunale alla Protezione civile, Loreno Vivoli.