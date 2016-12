foto Ansa

13:07

- Un uomo di 79 anni è morto per infarto dopo essere sceso nella cantina della sua casa per verificare se fosse allagata. E' accaduto in località Ronchi, nei pressi di Marina di Massa (Massa Carrara), proprio mentre la zona veniva investita dall'ondata di maltempo che l'ha devastata. L'uomo era cardiopatico e, secondo il racconto della moglie, ha avuto un malore e per lui non c'è stato niente da fare.