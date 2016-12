Stragi di mafia del 1993, un arresto a Firenze

foto Ansa Correlati Stragi di mafia, i giudici di Firenze: "Lo Stato trattò"

12:38 - Nuovo arresto nell'ambito delle indagini della Procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Gli agenti della Direzione investigativa antimafia fiorentina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 57enne Cosimo D'Amato, di Santa Flavia (Palermo), ritenuto responsabile di aver fornito ingenti quantitativi di tritolo (ricavato dal recupero in mare di residuati bellici) utilizzati per gli attentati.

D'Amato, un pescatore parente di Cosimo Lo Nigro (già condannato per le stragi), avrebbe procurato l'esplosivo per gli attentati di via Fauro (14 maggio 1993), San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28 luglio 1993), Stadio Olimpico (23 gennaio 1994) a Roma; per la strage di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993) e per quella di via Palestro a Milano (27 luglio 1993). Per gli attentati sarebbero stati utilizzati fra i 1.280 e i 1.340 kg di esplosivo.



Per D'Amato l'accusa è di strage, devastazione e detenzione di un ingente quantitativo di esplosivo, per aver concorso agli attentati, tra l'altro, con i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Filippo e Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro.



Fornì il tritolo anche per la strage di Capaci

Il tritolo fornito da Cosimo D'Amato non venne usato solo per le stragi del 1993, ma sarebbe servito anche per l'attentato di Capaci del 23 maggio 1992, dove morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Lo si apprende da fonti investigative.