foto Tgcom24

00:56

- Dopo un black out di 12 ore, in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, è stata ripristinata la corrente elettrica alle circa 150 utenze, localizzate per lo più nel centro di Pisa. E' stato necessario il prolungato lavoro dei tecnici per riportare la normalità dopo che le due cabine alle quali erano allacciate le utenze sono finite sott'acqua in seguito agli allagamenti. Proseguono invece gli interventi dei vigili del fuoco.