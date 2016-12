foto Ansa

20:40

- Sono 5.000 gli abitanti della provincia di Massa Carrara coinvolti in vario modo dall'alluvione della notte scorsa, in particolare per il danneggiamento subito dalle loro abitazioni. E' quanto risulta dalla sala operativa della Protezione civile, secondo fonti della Regione Toscana. Inoltre, la Protezione civile conta 700 utenze elettriche rimaste ancora scollegate dalla linea a causa del danneggiamento di cabine di smistamento.