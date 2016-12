foto Ansa

23:12

- Ha urtato, completamente ubriaco, con la sua auto prima uno scooter in sosta, dopo si è dato alla fuga inseguito dal motociclista danneggiato ma nel tentativo di scappare ha investito un uomo di 53 anni uccidendolo sul colpo. E' successo in Versilia, protagonista un moldavo 25 anni fermato dai carabinieri. Deve rispondere di guida in stato di ebbrezza e di omissione di soccorso.