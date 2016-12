foto Dal Web

00:16

- Coda fino a 14 km in A1, nel Fiorentino, in direzione Bologna, a causa di un mezzo pesante rimasto fermo, per un guasto, all'interno della galleria Croci, tra Calenzano e Barberino del Mugello. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 23.15. Il mezzo pesante ostruiva parte della carreggiata ostacolando il traffico. Il veicolo in avaria è stato rimosso. La coda si è poi risolta con il passare del tempo.