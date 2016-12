foto LaPresse

- Un uomo di 35 anni è morto e una ragazza di 22 è rimasta ferita in un incidente stradale nei pressi di Livorno. L'auto a bordo della quale viaggiavano i due è andata a schiantarsi, per motivi ancora da chiarire, sul muro della galleria di Montenero. Sul posto sono intervenute le ambulanze e i vigili del fuoco, per estrarre i corpi dalle lamiere del veicolo.