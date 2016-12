foto Ansa

14:20

- Onde alte sei metri con raffiche di vento oltre i 30 nodi (tra 50 e 60 chilometri orari), come conferma la Capitaneria di porto di Livorno, hanno impegnato i pompieri tutta la notte per interventi su tetti pericolanti e qualche albero caduto. E a causa delle condizioni meteo avverse, la Capitaneria ha comunicato che sono state sospese le partenze previste dei traghetti diretti all'isola di Capraia e in Sardegna.