Mangiano funghi velenosi, tre morti nel Pisano

Una donna di 40 anni, il padre 65enne e la madre 59enne sono morti in provincia di Pisa, a Cascina, per avvelenamento da funghi. Simonetta Di Ruscio ha messo a tavola i figli di 12 e 7 anni, e i suoi genitori, decidendo di cucinare per pranzo gli stessi funghi appena colti, non sapendo che fossero velenosi. Dopo alcune ore si sono sentiti tutti male, tranne il bimbo di 7 anni che aveva mangiato altri cibi.

E' accaduto mercoledì a San Giorgio, nel comune di Cascina. Sembra anche che Simonetta Di Ruscio avesse chiesto ad alcuni conoscenti se fossero commestibili. Già nella serata di mercoledì, dopo la cena a base della pietanza velenosa, i quattro familiari avevano iniziato ad accusare malori. Giovedì mattina poi il ricovero all'ospedale di Pisa. Simonetta Di Ruscio è morta per prima, nel pomeriggio di domenica. La notte scorsa è spirato il padre Lino. Mentre oggi, è mancata anche la madre Luisa Trombetta, 59 anni, cui era stato fatto in extremis un trapianto di fegato. Resta ora ricoverato il figlioletto 12enne che non è in gravi condizioni.