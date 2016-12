foto LaPresse

18:15

- Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta dal balcone di casa ad Arezzo. La dinamica dell'incidente, avvenuto in pieno centro, non è ancora stata chiarita. La giovane ha fatto un volo di due metri. Subito soccorsa dal 118, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Meyer di Firenze. Nella caduta la tredicenne ha riportato un trauma spinale e al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita.