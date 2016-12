foto Ansa

23:52

- Una decina di cassonetti dei rifiuti sono andati pericolosamente a fuoco per mano di un presunto piromane nel centro di Livorno, il tutto nel giro di un'ora. All'opera anche le volanti della polizia. Da qualche settimana infatti, un piromane aveva già colpito in varie parti della città appiccando il fuoco ai cassonetti della spazzatura, e in qualche caso danneggiando auto e scooter posteggiati nelle vicinanze.