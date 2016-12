foto Ansa

11:44

- "E' stata la mano del buon Dio a fare avvicinare la Costa Concordia al Giglio dopo l'urto contro gli scogli, altro che una manovra fatta dal comandante Schettino". Questo il j'accuse del procuratore di Grosseto Francesco Verusio a proposito della rotta seguita dalla nave in avaria. "Se non c'era quel vento di quella sera - ha detto - la nave si sarebbe capovolta e affondata in un minuto, l'ha salvata solo l'abbrivio".