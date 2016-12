Meningite sulla Msc Orchestra, morto marinaio

foto Ap/Lapresse Correlati Meningite, allarme su nave Msc

E' deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno l'indonesiano di 32 anni ricoverato per meningite da domenica 7 ottobre. La vittima, Ermandiasa Gede, è uno dei quattro membri dell'equipaggio della Msc Orchestra che aveva contratto l'infezione. Ancora ricoverato ma in via di guarigione un filippino di 32 anni. Gravi sono invece le condizioni del cuoco 47enne originario di Sorrento. Per lui la prognosi rimane riservata.

Uno dei quattro ricoverati, un brasiliano di 26 anni, è stato dimesso martedì mattina dal reparto di malattie infettive.



Cordoglio di MSC Crociere per la scomparsa del giovane indonesiano. In un comunicato è espresso profondo dolore per l'accaduto. La compagnia ha già contattato le autorità indonesiane per il rimpatrio della salma. Le condizioni del marittimo "purtroppo erano apparse subito gravi, nonostante le tempestive cure mediche a cui è stato sottoposto appena giunto in ospedale".