Livorno, annega per salvare i tre figli

foto LaPresse 19:10 - Gita al mare finisce in tragedia nel Livornese. Un 42enne di origine svizzera è morto annegato dopo aver soccorso tre dei suoi cinque figli in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare agitato a Rimigliano. Quando sono arrivati i soccorsi, la moglie stava tentando di rianimarlo sulla battigia, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Inutile anche l'intervento del personale del 118 con il defibrillatore. - Gita al mare finisce in tragedia nel Livornese. Un 42enne di origine svizzera è morto annegato dopo aver soccorso tre dei suoi cinque figli in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare agitato a Rimigliano. Quando sono arrivati i soccorsi, la moglie stava tentando di rianimarlo sulla battigia, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Inutile anche l'intervento del personale del 118 con il defibrillatore.

L'allarme è scattato alle 14.42. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di San Vincenzo mentre un'altra è arrivata da Piombino con medico a bordo. L'uomo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo anche con il defibrillatore, non ce l'ha fatta e al medico non è rimasto altro che constatare il decesso.



Tre dei cinque figli del'uomo, di età compresa tra i 3 anni e mezzo e i 14, avrebbero deciso di fare il bagno. Ad un certo punto i bambini si sarebbero trovati in difficoltà a causa del mare agitato e l'uomo dopo esser riuscito a salvarli sarebbe stato travolto a sua volta dalle onde.