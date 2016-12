foto LaPresse

11:28

- Per la prima volta dal 13 gennaio scorso, il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino si è trovato a tu per tu con uno dei sopravvissuti al naufragio. Prima dell'inizio dell'udienza per l'incidente probatorio in corso a Grosseto, un passeggero della nave ha raggiunto il comandante. Schettino si è immediatamente alzato in piedi e gli ha stretto la mano. I due si sono anche scambiati qualche parola.