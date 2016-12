Versilia, coppia di anziani trovati morti in casa

foto Carabinieri Correlati Lucca, uccide la madre a coltellate

14:51

- I corpi senza vita di due anziani coniugi sono stati ritrovati questa mattina nella loro casa di Piano di Quercione, nel comune di Massarosa in provincia di Lucca. Smentita l'iniziale ipotesi di una rapina finita nel sangue: l'uomo, 85enne recentemente operato per un aneurisma, sarebbe deceduto per cause naturali. La donna avrebbe invece avuto un malore dopo averlo visto esanime. I due coniugi gestivano una serra.