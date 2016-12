Orchestra, ancora gravi i marinai

foto Afp Correlati tutti i passaggi della vicenda 18:31 - Qualche miglioramento c’è, ma complessivamente restano tutti gravissimi. C’è qualche lieve tocco di ottimismo nell’ultimo bollettino medico rilasciato dagli specialisti che si occupano delle vittime dell’epidemia di meningite che ha colpito quattro membri dell’equipaggio della nave da crociera MSC Orchestra, ricoverati nell’ospedale di Livorno. - Qualche miglioramento c’è, ma complessivamente restano tutti gravissimi. C’è qualche lieve tocco di ottimismo nell’ultimo bollettino medico rilasciato dagli specialisti che si occupano delle vittime dell’epidemia di meningite che ha colpito quattro membri dell’equipaggio della nave da crociera MSC Orchestra, ricoverati nell’ospedale di Livorno.

Fondamentalmente stanno un po’ meglio il filippino e il brasiliano ricoverati nel reparto malattie infettive. Pur gravi, le loro condizioni vengono ritenute sotto controllo. Desta preoccupazione lo stato dell’unico italiano coinvolto, mentre è ancora gravissimo nonostante i lievi miglioramenti l’indonesiano di 32 anni che resta in rianimazione. In attesa degli elenchi ufficiali, i medici livornesi invitano chiunque sia salito a bordo della nave dopo il suo arrivo nel porto labronico a contattare i dipartimenti di prevenzione o il proprio medico curante, oppure a rivolgersi al numero 0586223557. Nessun allarme invece per chi sia rimasto a terra o non abbia avuto stretti contati con i contagiati.