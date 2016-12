20:04 - Il sindaco di Piombino, cittadina in provincia di Livorno, Gianni Anselmi (Pd), si è barricato per alcune ore sul tetto di un capannone delle acciaierie Lucchini assieme a due sindacalisti, per portare al centro dell'attenzione la grave situazione in cui si trova l'azienda. L'obiettivo del primo cittadino, spiega il suo vice, Lido Francino, "è di ottenere una data certa per un incontro con il governo sulla situazione dell'intero polo siderurgico piombinese".

Dopo la protesta, il sindaco è stato convocato al ministero dello Sviluppo economico. L'incontro si terrà mercoledì. Quando la notizia è stata confermata, Anselmi ha deciso di scendere dal tetto della ex Lucchini. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale di Piombino con un comunicato.