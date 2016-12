foto LaPresse

01:00

- Il cadavere di un uomo, età tra i 60 e i 70 anni, è stato trovato in mare, al largo di Marina di Pisa (Pisa). Sull'episodio sta indagando la capitaneria di porto e, da quanto si è appreso, l'anziano potrebbe essere morto per annegamento mentre faceva il bagno. L'allarme è stato dato da alcuni diportisti che hanno visto il corpo galleggiare in acqua.