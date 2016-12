foto Afp

21:24

- Un quarto membro dell'equipaggio della nave da crociera Msc Orchestra è stato ricoverato all'ospedale di Livorno per sospetta meningite batterica. Intanto, la Capitaneria di Porto sta aspettando il nulla osta da parte dell'autorità marittima per far partire la nave, che dovrebbe riprendere la navigazione tra un'ora circa.