Firenze, rimpatrio coatto in Italia per quattro sorelle rapite dalla madre due anni fa

foto Da video Correlati Le immagini trasmesse dai media australiani 16:50 - Dopo 2 anni ha potuto riportare a casa le sue figlie: protagonista della vicenda, raccontata dai media australiani, è Tommaso Vincenti, impiegato di Pontassieve in provincia di Firenze. La ex moglie, Laura Garrett, nel 2010, con la scusa di una vacanza, aveva portato le quattro figlie, di 9, 10, 13 e 14 anni, in Australia e non ne aveva più permesso il ritorno. Ieri Colin Forrest, giudice minorile di Brisbane, ha deciso il rimpatrio delle bambine. - Dopo 2 anni ha potuto riportare a casa le sue figlie: protagonista della vicenda, raccontata dai media australiani, è Tommaso Vincenti, impiegato di Pontassieve in provincia di Firenze. La ex moglie, Laura Garrett, nel 2010, con la scusa di una vacanza, aveva portato le quattro figlie, di 9, 10, 13 e 14 anni, in Australia e non ne aveva più permesso il ritorno. Ieri Colin Forrest, giudice minorile di Brisbane, ha deciso il rimpatrio delle bambine.

Il ritorno a casa per le quattro sorelle tuttavia non è stato pacifico: i media australiani hanno diffuso infatti le drammatiche immagini delle bambine portate via con la forza dagli agenti, per il rimpatrio coatto.



Per le convenzioni dell'Aia, sottoscritte sia da Italia che Australia, l'azione compiuta dalla Garret equivale a un rapimento di minori: nel corso di questi due anni la donna si è più volte appellata alle decisioni dei giudici australiani che avevano dato ragione all'ex marito ed era arrivata fino a nascondere le bambine.