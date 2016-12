Piogge Toscana, soccorse persone in difficoltà Cede scarpata su viadotto, code sulla A1

foto Facebook Correlati E' arrivato l'autunno, anche al Sud 10:04 - Violente piogge e nubifragi hanno interessato domenica notte gran parte della Toscana. I maggiori disagi nel livornese e nel fiorentino. A Calenzano, a causa degli allagamenti, i vigili del fuoco hanno aiutato diverse persone a lasciare i sottopassaggi non più agibili. Allagamenti a scantinati e garage si sono verificati a Livorno e a Firenze. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. - Violente piogge e nubifragi hanno interessato domenica notte gran parte della Toscana. I maggiori disagi nel livornese e nel fiorentino. A Calenzano, a causa degli allagamenti, i vigili del fuoco hanno aiutato diverse persone a lasciare i sottopassaggi non più agibili. Allagamenti a scantinati e garage si sono verificati a Livorno e a Firenze. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco.

A Sesto Fiorentino due bambini sono stati messi in salvo in un sottopassaggio allagato. I soccorritori li hanno trovati in piedi sul tetto di una macchina. Allagamenti sono stati segnalati in diverse zone della periferia di Firenze: all'Isolotto in seguito alla caduta di un albero una strada è rimasta bloccata.



Piogge torrenziali hanno colpito anche le zone del Pisano e del Pistoiese. I vigili del fuoco di Pistoia hanno ricevuto diverse chiamate dagli abitanti della zona per garage e scantinati allagati. Per fortuna non si sono registrati danni a persone.



Cede scarpata su viadotto, code sulla A1

Lunghe code di auto, stamani, in entrata a Firenze a causa del sospetto cedimento della scarpata su cui poggia la rampa finale del viadotto Marco Polo, che collega l'Autostrada del Sole, dallo svincolo di Firenze Sud, alla citta' nei quartieri di Rovezzano, via Aretina, Bellariva. La colonna di vetture sulla carreggiata di entrata a Firenze arriva fino al casello autostradale e sta bloccando migliaia di pendolari. I vigili urbani hanno eseguito un restringimento della carreggiata sulla rampa discendente su via Dalla Chiesa, lasciando libera una sola corsia ricavata utilizzando gli spazi di fuga. Sul posto anche i vigili del fuoco, che stanno effettuando un sopralluogo. La pioggia della notte scorsa potrebbe essere la causa del cedimento del dosso artificiale su cui è costruita un'estremità finale del viadotto.