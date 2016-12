foto Ansa

01:15

- L'elicottero di Francesco Maria Piscicelli, l'imprenditore romano coinvolto nell'inchiesta sugli appalti del G8, è tornato a far parlare di sè per un incendio. Le fiamme si sono sprigionate dal velivolo parcheggiato in una piazzola all'interno della proprietà dell'industriale a Porto Santo Stefano. E' lo stesso mezzo col quale Piscicelli finì anche al centro di polemiche per essere atterrato sulla spiaggia di Ansedonia il 26 dicembre.