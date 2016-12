foto Ufficio stampa

- Sei persone sono rimaste intossicate, in due episodi distinti, dopo aver mangiato funghi nell'Aretino. Il primo caso è avvenuto a Ponticino, dove tre persone sono state trasferite all'ospedale della Gruccia, a Montevarchi, in seguito ad un malore. A Sansepolcro, l'intossicazione ha colpito tre bambini di 4, 6 ed 8 anni. I piccoli sono stati portati all'ospedale di Arezzo in codice giallo (possibile pericolo di vita).