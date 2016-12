La carriera del superchiurgo Paolo Macchiarini Realizzò il primo trapianto di trachea al mondo

foto Ap/Lapresse

15:45

- Era un cervello in fuga, uno di quelli che di solito non ritornano in Italia. Ma, Paolo Macchiarini, era tornato, con un curriculum costruito all'estero, dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa. "In Italia" aveva dichiarato in un intervista del 2011 "non avrei imparato quello che volevo imparare. Per cui ho deciso di andarmene"