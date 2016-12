I militari hanno perlustrato un'area di circa 700 metri quadrati aiutati da due unità cinofile. Nei primi momenti dopo la sparizione, l'indagine si era concentrata su un possibile allontanamento volontario, ma ora si propende per l'omicidio con occultamento di cadavere.



Nell'inchiesta sulla scomparsa della Ragusa l'unico indagato è il marito Antonio Logli, anche se finora a suo carico non sono emersi fatti particolari. L'uomo aveva da tempo una relazione con la ex babysitter e amica di famiglia Sara Calzolaio. Numerosissimi controlli e verifiche dell'uomo, che tra l'altro non è mai stato interrogato, tuttavia, non hanno portato indizi circostanziati tali da dare una spiegazione alla scomparsa della moglie.



Nei prossimi giorni gli inquirenti valuteranno se riprendere le ricerche in altre aree della provincia di Pisa.