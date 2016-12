foto Ansa 08:37 - Chiuso il tratto autostradale dell'A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni a causa di due incidenti avvenuti all'interno della galleria Croci. Il primo tra due mezzi pesanti e il secondo in coda con incendio dei pneumatici di un veicolo che ha provocato intenso fumo. In totale sono stati coinvolti 9 mezzi pesanti, di cui uno intraversato, e tre vetture: una persona è morta e 20 sono rimaste ferite. - Chiuso il tratto autostradale dell'A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni a causa di due incidenti avvenuti all'interno della galleria Croci. Il primo tra due mezzi pesanti e il secondo in coda con incendio dei pneumatici di un veicolo che ha provocato intenso fumo. In totale sono stati coinvolti 9 mezzi pesanti, di cui uno intraversato, e tre vetture: una persona è morta e 20 sono rimaste ferite.

Tempi lunghi si prevedono per la rimozione di tutti i veicoli nella galleria in sud e per il ripristino delle normali condizioni di circolazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, i soccorsi Sanitari oltre al personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze.