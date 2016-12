foto Ap/Lapresse

08:46

- Erano entrati da poco nei boschi di Fiesole, nel Fiorentino, per andare a caccia insieme: uno dei due cacciatori però è inciampato, e dal suo fucile è partito un colpo che ha preso in pieno l'altro, suo figlio Lorenzo Cerbone, 32 anni, uccidendolo. L'incidente di caccia si è consumato questa mattina intorno alle 5.30 in località Bagazzano. Per la vittima, quando sono arrivati i soccorsi, era già troppo tardi.