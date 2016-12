Pistoia,fa retromarcia e uccide figlia di 18 mesi

foto Ansa 19:23 - Un uomo ha investito la figlia di 18 mesi mentre con l'auto stava facendo retromarcia in cortile. E' successo intorno all'ora di pranzo al Bottegone, nella campagna alle porte di Pistoia. Ma la piccola è morta tra le braccia della madre prima di arrivare al pronto soccorso. I genitori, 33 anni lui e 30 lei, sono ricoverati in stato di shock. - Un uomo ha investito la figlia di 18 mesi mentre con l'auto stava facendo retromarcia in cortile. E' successo intorno all'ora di pranzo al Bottegone, nella campagna alle porte di Pistoia. Ma la piccola è morta tra le braccia della madre prima di arrivare al pronto soccorso. I genitori, 33 anni lui e 30 lei, sono ricoverati in stato di shock.

La tragedia è avvenuta in pochi minuti. La coppia stava lasciando l'abitazione per andare a pranzo fuori. L'uomo è salito in auto convinto che la piccola fosse con la madre e non si è accorto che la bimba lo aveva seguito. Mentre faceva manovra con la propria Audi A5 ha sentito un colpo secco. Si è subito fermato e, forse intuendo quanto era successo è sceso e ha visto la bambina in una pozza di sangue. Inutile la corsa in ospedale.