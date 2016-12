foto Ap/Lapresse

07:36

- I carabinieri del Nas di Firenze hanno sequestrato un'azienda agricola di Signa, per un'attività di macellazione abusiva eseguita senza rispetto della disciplina sulla salvaguardia del benessere animale e con grave rischio per la salute poiché operata in assenza di qualunque norma igienica. La carne destinata al consumo, inoltre, è risultata proveniente da animali privi di controllo veterinario e affetti da patologie mai trattate.