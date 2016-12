foto Ansa

08:54

- Mettevano a segno furti di materiale sanitario negli ospedali della Toscana e dell'intero territorio nazionale, trafugando sonde diagnostiche per un valore complessivo di circa due milioni di euro. Li ha scoperti la squadra mobile di Firenze, che lo scorso 21 agosto ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata a furti di materiale sanitario.