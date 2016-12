foto Dal Web

12:30

- Una ragazza di 20 anni è scomparsa da sabato mattina, quando è stata vista l'ultima volta alla stazione di Cecina (Livorno). Marcella Carbone, originaria del Nuorese, da gennaio si era trasferita da parenti a Saline di Volterra, nel Pisano, per lavorare nel loro ristorante. Saltuariamente era anche occupata in un bar-sala giochi di Cecina. In corso le ricerche condotte da carabinieri, polizia, protezione civile, parenti e da decine di amici.