Lucca, 41enne uccide la madre a coltellate

foto Ansa 10:37 - Omicidio nella notte a Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca, dove un boscaiolo 41enne, Oriano Guazzelli, ha accoltellato la madre 80enne, Bruna Giannotti. Dopo il delitto l'uomo ha chiamato il 112 ed è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. "Litigavamo sempre, è isterica. Non ce la facevo più è l'ho uccisa", ha confessato il 41enne.

All'arrivo dei carabinieri di Castiglione Garfagnana nella casa dove i due vivevano l'uomo aveva ancora in mano il coltello con cui aveva inferto quattro colpi alla madre. Per lei non c'era più niente da fare.