foto LaPresse

00:15

- Due motovedette della Guardia costiera sono impegnate nelle ricerche di due presunti dispersi nella acque di Marina di Pietrasanta. L'allarme è quando i bagnini di uno stabilimento balneare hanno detto di aver visto due persone in lontananza sbracciarsi come per chiedere aiuto, non distanti da un natante. Sul posto sono intervenute le due motovedette ed un elicottero della base di Luni, che poi ha fatto rientro mentre proseguono le ricerche via mare.