foto Ansa

16:27

- Un nuovo incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio sulla collina di Careggi a Firenze già interessata mercoledì dalle fiamme. Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, coadiuvate dai volontari. In particolare il rogo ha interessato una zona di bosco retrostante un albergo già evacuato in precedenza per precauzione.