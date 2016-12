Grosseto, arrestato il piromane del bosco

Il 42enne è stato colto inflagrante da alcuni ciclisti

Fingendosi un escursionista con lo zaino in spalla, l'uomo si era addentrato nell'area naturale protetta Le Costiere di Scarlino, una riserva del Demanio agricolo-forestale della Regione Toscana ricca di vegetazione, per appiccare un incendio; finché quattro ciclisti, verso le 16.30, lo hanno notato mentre era accovacciato. Una volta scoperte le intenzioni del piromane, due dei quattro ciclisti lo hanno inseguito e bloccato mentre lui tentava la fuga. Mentre gli altri due si sono prodigati per spengere le fiamme, agevolate dal caldo, dal secco e dalla brezza marina.



Sul posto sono infine giunti i carabinieri della compagnia di Massa Marittima e i vigili del fuoco. In caserma, il quarantaduenne ha prima negato di aver dato fuoco, nonostante le testimonianze. Poi, in serata, ha ammesso le sue colpe ed è stato arrestato.