foto LaPresse 14:39 - Poteva finire male la serata in una discoteca di Marina di Pietrasanta per un 17enne fiorentino in vacanza in Versilia: il giovane è stato trovato dagli agenti della polizia di Forte dei Marmi fuori dal locale sdraiato per terra, ubriaco. Era in coma etilico e alcuni giovani che erano nei pressi, anziché chiamare il 118, lo stavano filmando con i cellulari. Allertata l'ambulanza, il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso.

La polizia era stata chiamata per una lite fra due giovani, che non sono stati trovati. In compenso, però, gli agenti arrivati sul posto hanno notato il diciassette a terra davanti al locale.



Il giovane è già stato dimesso dall'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, dove era arrivato nella notte. Il ragazzo era in vacanza con i genitori in Versilia e loro stessi sono andati a prenderlo all'ospedale per riportarlo a casa. I genitori lo hanno redarguito per la bravata, che sarebbe potuta finire male.



Ieri sera il giovane si era recato in discoteca con gli amici, coetanei in vacanza in Versilia. Una volta all'interno del locale però il ragazzo si sarebbe diviso dal gruppo, secondo alcune dichiarazioni raccolte dalla polizia, che hanno rintracciato uno di loro attraverso un numero recuperato dal telefonino del diciassettenne. Gli amici avrebbero riferito che lo hanno perso di vista tanto da decidere di andarsene dalla discoteca credendo che anche lui si fosse allontanato dal locale.



Quanto ai giovani che lo fotografavano e filmavano con i telefonini cellulari fuori dal locale, mentre era ubriaco, successivamente la polizia ha accertato che si trattava di un altro gruppo di giovani andati nella stessa discoteca, i quali non si erano resi conto delle sue condizioni fisiche anche perché loro stessi non molto lucidi. Sarebbe così che i ragazzi, anziché allertare l'ambulanza, stavano filmando e fotografando il giovane a terra ubriaco. Provvidenziale l'intervento di una volante della polizia che ha consentito di trasferire il giovane al Pronto soccorso.