foto Ansa Correlati Incendio al maneggio, morti 19 cavalli 12:14 - Diciannove cavalli sono morti la notte scorsa nell'incendio della stalla di un maneggio a Marina di Grosseto. Il fuoco ha distrutto la struttura in pochi minuti. Nessun animale è sopravvissuto alle fiamme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco ma ormai non c'era più nulla da fare. Sono stati avviati accertamenti per risalire alle cause dell'incendio, che potrebbero essere dolose. - Diciannove cavalli sono morti la notte scorsa nell'incendio della stalla di un maneggio a Marina di Grosseto. Il fuoco ha distrutto la struttura in pochi minuti. Nessun animale è sopravvissuto alle fiamme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco ma ormai non c'era più nulla da fare. Sono stati avviati accertamenti per risalire alle cause dell'incendio, che potrebbero essere dolose.

I cavalli erano di varie razze, frisoni olandesi, maremmana, c'era anche un pony. Distrutta anche la selleria, mentre siepi e vegetazione intorno non sono stati raggiunti dalle fiamme.



A far pensare alla cause dolose è la modalità con cui si è sviluppato l'incendio. "L'incendio è durato pochissimo tempo - ha spiegato il titolare del maneggio Cavallonatura - I cavalli non hanno avuto il tempo di uscire: ai box non ci sono porte, ma catenelle che con un colpo avrebbero potuto abbattere, portandosi in salvo all'esterno. La stalla è lunga una cinquantina di metri e la lettiera è in materiale non infiammabile: strano che possa essere bruciata cosi' velocemente".