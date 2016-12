foto LaPresse

23:25

- Sette persone, tra cui tre bambini, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada regionale 258, a 3 chilometri da Badia Tedalda (Arezzo). Secondo quanto si apprende, le loro condizioni non sono gravi. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia, che si trovava in Toscana per una vacanza, è finita contro un albero nell'affrontare una curva.