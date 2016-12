foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio 22:21 - Il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, ha telefonato a un familiare delle vittime del naufragio, Kevin Rebello, fratello di Russel, il cameriere indiano il cui corpo non è ancora stato ritrovato. "Abbiamo parlato di quella notte - ha continuato Kevin -, lui mi ha detto: 'Non sono l'unico colpevole'. Mi voleva far capire che ci sono tante persone, che ancora tutto deve uscire fuori". - Il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, ha telefonato a un familiare delle vittime del naufragio, Kevin Rebello, fratello di Russel, il cameriere indiano il cui corpo non è ancora stato ritrovato. "Abbiamo parlato di quella notte - ha continuato Kevin -, lui mi ha detto: 'Non sono l'unico colpevole'. Mi voleva far capire che ci sono tante persone, che ancora tutto deve uscire fuori".

Lo stesso Kevin ha raccontato la telefonata in un'intervista andata in onda sul Tg1. "Squilla il telefono - ha detto Kevin - vedo un numero diverso, rispondo. Lui si presenta come Francesco Schettino. Abbiamo parlato 45 minuti, è andata bene".



Schettino, ha continuato Kevin, "sta passando una fase molto più difficile di noi. Io ho capito il suo dolore, lui ha capito il mio. Mi ha invitato al suo paese: 'Se vuoi puoi venire quando vuoi - mi ha detto - mi fa piacere conoscerti di persona'. Anche a me".