14:54

- Un ragazzo di 17 anni, di Arezzo, è morto nella notte, mentre si trovava davanti alla discoteca Tartana di Follonica, nel Grossetano. Il giovane, che era in compagnia della fidanzata, si è sentito male nel cortile esterno del locale. Inutili i tentativi di rianimarlo. I carabinieri di Follonica stanno compiendo gli accertamenti per capire le cause del decesso. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.