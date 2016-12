foto LaPresse

13:23

- Grave incidente stradale in provincia di Arezzo, dove un diciannovenne ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti gravemente feriti. I quattro, due ragazzi di 19 e 22 anni, e due ragazze di 17, stavano rientrando a casa, a Cortona, dopo una festa. Alla guida dell'auto, una Fiat Punto, il 22enne che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro. Nicolò Icardi è morto sul colpo.