- Un ragazzo di 16 anni, romano, in vacanza a Ronciglione, in provincia di Viterbo, si è impiccato al ramo di un albero del giardino della villa di famiglia, vicino al lago di Vico, perché si era lasciato con la fidanzatina. A trovarlo, con una corda stretta al collo, è stata la madre, che ha subito dato l'allarme. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è morto pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale.