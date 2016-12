foto Ansa

11:26

- Due turisti di Aosta sono ricoverati in prognosi riservata a Pisa dopo essere stati travolti sulle strisce pedonali da un'auto pirata che si è poi allontanata. Sull'episodio stanno indagando i vigili urbani che hanno ricostruito, almeno parzialmente, la dinamica dell'accaduto. Per ora il veicolo non è stato rintracciato, ma non si esclude che possa trattarsi di un'auto con targa estera.