20:15

- Un uomo di 59 anni è morto in spiaggia, in Versilia, per un malore legato, forse, al caldo. Il 59enne si è improvvisamente accasciato sulla sabbia. Soccorso da alcuni bagnanti, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori di un'ambulanza chiamati dai turisti.