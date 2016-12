foto LaPresse

16:17

- Un bambino di quattro anni è in ospedale in gravi condizioni per aver ingerito alcuni farmaci per sbaglio. Nella sua casa di Castiglion Fiorentino (Arezzo) il piccolo, eludendo la sorveglianza dei genitori, avrebbe afferrato alcuni medicinali, forse per giocare, e li avrebbe inavvertitamente ingeriti. Subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Arezzo e poi, in elicottero, al pediatrico Meyer di Firenze.