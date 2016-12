Armato di accetta aggredisce carabinieri, uno dei militari spara e lo ferisce a una gamba

foto Ansa

07:22

- Ferito a una gamba da un colpo di pistola sparato da un carabiniere intervenuto a difesa di un collega minacciato con un'accetta. E' accaduto nella tarda serata di sabato ad Asciano, in provincia di Siena. Il ferito, sembra in modo non grave, è un romeno di 45 anni. L'uomo, con un'accetta in mano, si sarebbe scagliato contro uno dei carabinieri, dopo che i militari erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite.