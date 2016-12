foto Ap/Lapresse

- Una bambina di due anni è stata morsa al volto da un cane a Quercianella (Livorno). La bambina sembra era a passeggio con i genitori quando per cause ignote ha ricevuto un morso sul volto da un cane di grossa taglia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che in un primo momento ha trasportato la piccola all'ospedale di Livorno. Poi i medici hanno deciso di trasferirla all'ospedale di Pisa per l'intervento di sutura alla ferita alla guancia.